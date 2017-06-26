Бывшего руководителя нижегородской службы по тарифам подозревают во взятках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Следователи подозревают бывшего руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области во взяточничестве, сообщает в понедельник управление СК России по региону
По версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый, "используя свои должностные полномочия, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании". Всего оплата за проживание и перелет превысила 860 тысяч рублей, уточняет ведомство.
Прокуратура Нижегородской области добавляет, что "установленные для данной компании службой тарифы были признаны судом завышенными".
"По данному факту прокурором области губернатору внесено представление, по результатам его рассмотрения чиновник 14 июня уволен с государственной службы в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.