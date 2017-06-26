Бывшего руководителя нижегородской службы по тарифам подозревают во взятках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Следователи подозревают бывшего руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области во взяточничестве, сообщает в понедельник управление СК России по региону

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый, "используя свои должностные полномочия, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании". Всего оплата за проживание и перелет превысила 860 тысяч рублей, уточняет ведомство.

В дальнейшем эта энергокомпания установила завышенную сбытовую надбавку на 2015 год, при этом экспертные заключения проверял сам подозреваемый, отмечает ведомство.

Прокуратура Нижегородской области добавляет, что "установленные для данной компании службой тарифы были признаны судом завышенными".

"По данному факту прокурором области губернатору внесено представление, по результатам его рассмотрения чиновник 14 июня уволен с государственной службы в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.