В Петербурге проверяют информацию о возможном разгроме могилы Виктора Цоя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку по факту появления информации о разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУ МВД.

В социальной сети "ВКонтакте" ранее появилась фотография: как утверждается, на ней изображена могила советского рок-певца и музыканта на Богословском кладбище, при этом видно, что на ней разбросаны и перевернуты вазы с цветами, разбросанными цветами усыпана не только могила, но и площадка возле нее.

"К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку", — сказал собеседник агентства.

На Богословском кладбище также сообщили, что с могилой Цоя все в порядке. "У нас все нормально, могила Цоя в порядке", — сказали РИА Новости в администрации кладбища.

Движение "Рок-Петроград" на своей странице "ВКонтакте" также отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии. "Информация по "разгрому" могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали", — говорится в сообщении.

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года, в 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" — одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, после его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.