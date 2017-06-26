В России террористы активно используют Telegram для связи, заявили в ФСБ
08:1526.06.2017
(обновлено: 08:16 26.06.2017)
1100
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram, сообщает ФСБ в понедельник.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "наиболее активно членами МТО на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации".