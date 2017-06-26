НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Четверо участников организованной преступной группы, незаконно перевозившие особо ценных диких птиц в Казахстан для продажи на сумму более 500 тысяч долларов, предстанут перед судом в Омской области, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Омской транспортной прокуратурой утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четверых граждан Республики Казахстан и одного гражданина России", — говорится в сообщении. Все они обвиняются по статье УК РФ "контрабанда особо ценных видов птиц".
По данным ведомства, участники группы с территории Омской области через государственную границу России перевозили в Казахстан особо ценных птиц отряда соколообразные (кречет, балобан), занесенных в Красную книгу России.
В прокуратуре отметили, что преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и таможни. Двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке. Уголовные дела рассмотрит Исилькульский городской суд Омской области.