Водителя Porsche, не пропустившего скорую, будут судить за ложный донос

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Водителя Porsche Cayenne Алексея Кононова, который не пропустил машину скорой помощи, будут судить за ложный донос о разбойном нападении на него, сообщает в пятницу пресс-служба регионального ГУМВД.

В феврале в петербургских СМИ был опубликован видеоролик, на котором автомобиль Porsche Cayenne заблокировал проезд кареты скорой помощи. Голос за кадром сообщал, что "скорая" везет лежачего больного. По данным СМИ, инцидент произошел 25 января во дворе дома 56 корпус 2 по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга.

Ранее сообщалось, что Кононов заявил о якобы совершенном в отношении него разбойном нападении. По данным ГУМВД, мужчина указал, что 4 февраля 2017 года у дома 6 по улице Громова в Петербурге якобы двое неизвестных преступников напали на него и, применив физическую силу, похитили ювелирное украшение – цепочку плетения "Фараон". Материальный ущерб от действий злоумышленников якобы составил около 240 тысяч рублей.

"Полицейские установили, что данный факт заявитель попросту выдумал. Для большей достоверности он заплатил 1000 рублей сторожу продуктового магазина, расположенного недалеко от "места происшествия", чтобы он выступил лжесвидетелем преступления. После этого обвиняемый обратился в полицию с официальным заявлением", — говорится в сообщении.

Кононов заявил о вымышленном нападении в тот период, когда мировой суд рассматривал дело о лишении его водительских прав, а потому, вероятно, он хотел таким образом уйти от ответственности за инцидент со "скорой". Тем не менее, по данным пресс-службы горсуда Петербурга, мировой судья судебного участка №87 в марте приговорил Кононова к лишению прав.

В настоящее время уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК России (заведомо ложный донос), направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.