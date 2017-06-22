В Ленобласти допросили свидетелей по делу священника Грозовского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Приозерский городской суд Ленинградской области в четверг допросил нескольких свидетелей на первом заседании по делу обвиняемого в педофилии отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского, передаёт корреспондент РИА Новости.

По версии следствия, Грозовский надругался над тремя девочками. Один эпизод произошёл, по данным СК РФ, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, ещё два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции. В четверг Приозерский городской суд Ленобласти приступил к рассмотрению дела Грозовского по существу, слушания проходили в закрытом режиме.

Как сообщил РИА Новости источник в суде, на заседание прибыли представители потерпевших, были допрошены несколько свидетелей обвинения. В суд были приглашены психологи, поскольку в числе допрошенных были несовершеннолетние. В 18 часов после окончания времени работы суда приставы по распоряжению председателя попросили выйти на улицу всех посетителей, в том числе журналистов. Заседание продолжалось более четырех часов.

Как сообщил РИА Новости адвокат Михаил Уткин, следующее заседание назначено на 27 июня. По словам защитника, после оглашения обвинительного заключения Грозовский заявил, что не признаёт вину.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранён от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Долгое время священник скрывался в Израиле. Изначально он заявлял, что был направлен туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд был его личной инициативой. В сентябре 2016 года священник был экстрадирован в Россию. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.