В ДТП в Дагестане погиб один человек, 12 пострадали

МАХАЧКАЛА, 22 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Он отметил, что все пострадавшие доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ. Их состояние здоровья уточняется.
МВД Дагестана подтвердило информацию о крупном ДТП в Хасавюртовском районе.
"Водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулись четыре автомобиля. В результате один человек погиб, еще 12 человек доставлены в больницу с различными ранениями", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД.