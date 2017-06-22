В ДТП в Дагестане погиб один человек, 12 пострадали

МАХАЧКАЛА, 22 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, в результате столкновения пяти машин на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана пострадали 12 человек, еще один скончался от полученных ранений", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пострадавшие доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ. Их состояние здоровья уточняется.

МВД Дагестана подтвердило информацию о крупном ДТП в Хасавюртовском районе.

"Водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулись четыре автомобиля. В результате один человек погиб, еще 12 человек доставлены в больницу с различными ранениями", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД.