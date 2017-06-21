На Эльбрусе снова приостановили поиски американского альпиниста

НАЛЬЧИК, 21 июн — РИА Новости. Спасатели в среду из-за ухудшения погодных условий вновь вынуждены были приостановить поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В тот же день поисковые работы были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий. Утром в среду поиски были возобновлены, в них участвовали десять спасателей.

"Работы по поиску альпиниста из США, которые проводились на высоте 5 тысяч метров, приостановлены в связи с ухудшением погодных условий", — говорится в сообщении.

Поиск планируется возобновить с улучшением погодных условий, отмечает ведомство.