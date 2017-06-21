В московской больнице скончался еще один пострадавший при урагане

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Еще один пострадавший при урагане, прошедшем в столице в конце мая, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Да, врачи боролись за жизнь, но спасти человека не удалось… В больницах остается пять (пострадавших)", — сообщил собеседник агентства.

Таким образом, число погибших от разгула стихии 29 мая достигло 12 человек. В Подмосковье от урагана погибли 6 человек.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.