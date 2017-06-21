На Ладоге возобновились поиски пропавших подростков

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (22)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Спасатели возобновили поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщает республиканское ГУМЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна.

"После небольшого перерыва поисково-спасательные работы на Ладожском озере возобновлены. По состоянию на 7 часов утра проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", — говорится в сообщении.

В настоящее время основные усилия наземной группировки спасателей сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Силами спасателей и сотрудников МВД с использованием кинологических расчетов проходит осмотр береговой линии. С целью обследования акватории залива и прилегающей территории с воздуха применяется беспилотная авиация и вертолеты МИ-8. Продолжается осмотр акватории озера сотрудниками МЧС, МВД и волонтерами с использованием плавательных средств. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску.

Также продолжается работа водолазных расчетов. Водолазам приходится работать на глубине от 30 до 50 метров.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека и 72 единицы техники.

По данным на 20.00 мск вторника, силами спасателей и сотрудников МВД с использованием кинологических расчетов был обследован 31 километр побережья. На воде с использованием плавательных средств сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39 квадратных километров, а воздушными судами — 36 квадратных километров акватории.