На Ладоге возобновились поиски пропавших подростков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Спасатели возобновили поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщает республиканское ГУМЧС.
Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна.
"После небольшого перерыва поисково-спасательные работы на Ладожском озере возобновлены. По состоянию на 7 часов утра проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", — говорится в сообщении.
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В настоящее время основные усилия наземной группировки спасателей сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Силами спасателей и сотрудников МВД с использованием кинологических расчетов проходит осмотр береговой линии. С целью обследования акватории залива и прилегающей территории с воздуха применяется беспилотная авиация и вертолеты МИ-8. Продолжается осмотр акватории озера сотрудниками МЧС, МВД и волонтерами с использованием плавательных средств. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску.
Также продолжается работа водолазных расчетов. Водолазам приходится работать на глубине от 30 до 50 метров.
В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека и 72 единицы техники.
По данным на 20.00 мск вторника, силами спасателей и сотрудников МВД с использованием кинологических расчетов был обследован 31 километр побережья. На воде с использованием плавательных средств сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39 квадратных километров, а воздушными судами — 36 квадратных километров акватории.
В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.