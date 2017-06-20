В акватории Ладоги продолжают искать подростков с перевернувшейся лодки

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (21)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С начала проведения поисково-спасательных работ на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, обследовано 39 квадратных километров акватории, сообщает республиканское ГУМЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"С начала проведения поисково-спасательных работ вдоль береговой линии силами спасателей и сотрудников МВД, с использованием кинологических расчетов обследовано 31 километров побережья. На воде с использованием плавательных средств сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39, а воздушными судами 36 квадратных километров акватории", — говорится в сообщении.

Основные усилия спасателей сейчас сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера.

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Как отмечается в сообщении, за период проведения поисково-спасательных работ задействованы все необходимые для поиска специалисты, в том числе имеющие опыт работы под водой в водолазном снаряжении. Специалисты исследуют дно с помощью специального бокового гидролакатора и по координатам, обозначенным оперативным штабом. Всего за период проведения работ водолазными подразделениями произведено 17 спусков под воду. Поиски с воздуха осуществляются вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами. Специалисты пилотных групп в постоянном режиме осуществляют разведку территории озера и прибрежной зоны.

"К сожалению погодные условия не позволяют проводить работы в непрерывном режиме в связи с чем поисково-спасательные работы приостанавливаются на некоторые промежутки времени", — отмечают в ведомстве.

За сутки МЧС России нарастило количество сил и средств для выполнения поисково-спасательных работ. В настоящее время на месте развернут полевой лагерь для всех участников поисковых работ. Общая группировка спасателей, ведущих поиски, составляет 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники (в том числе 32 плавсредства).