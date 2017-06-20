МЧС ищет пропавших на Ладоге детей с помощью вертолетов и беспилотников

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (20)

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поиски подростков, пропавших на Ладожском озере в Карелии, ведут почти 300 человек, привлечены беспилотники и вертолеты.

Как рассказали в республиканском ГУМЧС, спасатели уже обследовали 32 квадратных километра акватории и 26 километров береговой линии, на озере работают водолазы. В поисках используются гидролокаторы, кроме того, планируется применение телеуправляемого подводного аппарата "Фалкон".

Что произошло

Лодка, в которой находились четыре юноши и девушка 15-17 лет, перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник.

По версии следствия, школьники приехали из города Сортавала в поселок Импилахти днем, взяли у родственницы одного из них алюминиевую лодку с мотором и отправились на прогулку. Спасательных жилетов у них не было. Во время движения лодка опрокинулась, двум подросткам удалось выплыть, судьба троих неизвестна. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, после того, как появилась информация о ЧП, в течение получаса удалось организовать отряды добровольцев, что позволило оперативно обнаружить второго спасшегося подростка.

"Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30-40 метров и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в шести километрах от предполагаемого места крушения — очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины", — добавил Парфенчиков.

Представитель ГУМЧС Карелии заявил РИА Новости, у участников происшествия не могло быть прав на управление маломерным моторным судном, так как их выдают с 18 лет.

Состояние спасшихся

Заместитель главного врача Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай сообщила, что спасшихся подростков выпишут в среду-четверг, сейчас с ними беседуют следователи.

"Мальчики рассказали, что у девушки был день рождения, они поехали на рыбалку. Они дали такие показания", — сказала РИА Новости представитель администрации Импилахтинского сельского поселения.

По ее словам, спасшиеся юноши сообщили, что не видели девушку на поверхности воды. "Пока официального подтверждения этой информации нет. Подростки были в шоковом состоянии", — отметила собеседница агентства.

В больнице круглосуточно находится группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии, они работают также с семьями пропавших подростков.

На воде — только в жилете

После ЧП врио главы Карелии предостерег жителей республики от легкомысленного поведения на воде.

"Мы живем в крае озер и рек. Нам надо так же привыкнуть надевать спасжилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве. Культура использования ремней безопасности позволила серьезно снизить тяжелый травматизм. Нам с вами в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро", — написал Парфенчиков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что озера в Карелии непростые и "ходить без спасательного жилета — подвергать себя неоправданному риску".

Необходим контроль детского туризма

Парфенчиков назвал чудом спасение двоих подростков. "Ребята, которые спаслись, они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я считаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности — спаслись хозяин лодки и тот, который управлял лодкой в момент крушения", — отмечает врио главы Карелии.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает возродить государственную систему поддержки и контроля детского туризма, чтобы сократить число несчастных случаев с детьми.

"Сферу детского активного туризма необходимо развивать и контролировать на системном государственном уровне. Ее необходимо возрождать, ресурсы для этого есть", — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, в советское время походный и палаточный туризм был массовым увлечением, а трагические ЧП случались значительно реже, потому что "четко работала государственная система подготовки, профилактики и контроля в этой сфере".

Год с трагедии на Сямозере

Почти год назад, 18 июня 2016 года, в Карелии также произошла трагедия на воде — дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.