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Происшествия

МЧС ищет пропавших на Ладоге детей с помощью вертолетов и беспилотников

Сюжет:
ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (20)
18:3820.06.2017
01740
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поиски подростков, пропавших на Ладожском озере в Карелии, ведут почти 300 человек, привлечены беспилотники и вертолеты.

Как рассказали в республиканском ГУМЧС, спасатели уже обследовали 32 квадратных километра акватории и 26 километров береговой линии, на озере работают водолазы. В поисках используются гидролокаторы, кроме того, планируется применение телеуправляемого подводного аппарата "Фалкон".

Что произошло

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
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На Ладоге обследовали более 30 квадратных километров в поисках подростков
Лодка, в которой находились четыре юноши и девушка 15-17 лет, перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник.

По версии следствия, школьники приехали из города Сортавала в поселок Импилахти днем, взяли у родственницы одного из них алюминиевую лодку с мотором и отправились на прогулку. Спасательных жилетов у них не было. Во время движения лодка опрокинулась, двум подросткам удалось выплыть, судьба троих неизвестна. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, после того, как появилась информация о ЧП, в течение получаса удалось организовать отряды добровольцев, что позволило оперативно обнаружить второго спасшегося подростка.

"Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30-40 метров и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в шести километрах от предполагаемого места крушения — очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины", — добавил Парфенчиков.

Представитель ГУМЧС Карелии заявил РИА Новости, у участников происшествия не могло быть прав на управление маломерным моторным судном, так как их выдают с 18 лет.

Состояние спасшихся

Заместитель главного врача Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай сообщила, что спасшихся подростков выпишут в среду-четверг, сейчас с ними беседуют следователи.

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки отмечали день рождения
"Мальчики рассказали, что у девушки был день рождения, они поехали на рыбалку. Они дали такие показания", — сказала РИА Новости представитель администрации Импилахтинского сельского поселения.

По ее словам, спасшиеся юноши сообщили, что не видели девушку на поверхности воды. "Пока официального подтверждения этой информации нет. Подростки были в шоковом состоянии", — отметила собеседница агентства.

В больнице круглосуточно находится группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии, они работают также с семьями пропавших подростков.

Поиски подростков на Ладожском озере
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкДвум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
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Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСудьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
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Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНочью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.Сотрудники МЧС и полиции проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкС родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.Автомобили скорой помощи и МЧС во время поисковых работ на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
© Фото : ГУ МЧС по Республике КарелияПосле произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.
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На воде — только в жилете

После ЧП врио главы Карелии предостерег жителей республики от легкомысленного поведения на воде.

"Мы живем в крае озер и рек. Нам надо так же привыкнуть надевать спасжилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве. Культура использования ремней безопасности позволила серьезно снизить тяжелый травматизм. Нам с вами в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро", — написал Парфенчиков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что озера в Карелии непростые и "ходить без спасательного жилета — подвергать себя неоправданному риску".

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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С родными пропавших на Ладожском озере детей работают психологи
Парфенчиков назвал чудом спасение двоих подростков. "Ребята, которые спаслись, они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я считаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности — спаслись хозяин лодки и тот, который управлял лодкой в момент крушения", — отмечает врио главы Карелии.

Необходим контроль детского туризма

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает возродить государственную систему поддержки и контроля детского туризма, чтобы сократить число несчастных случаев с детьми.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кузнецова после ЧП на Ладоге напомнила о важности организации досуга детей
"Сферу детского активного туризма необходимо развивать и контролировать на системном государственном уровне. Ее необходимо возрождать, ресурсы для этого есть", — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, в советское время походный и палаточный туризм был массовым увлечением, а трагические ЧП случались значительно реже, потому что "четко работала государственная система подготовки, профилактики и контроля в этой сфере".

Год с трагедии на Сямозере

Почти год назад, 18 июня 2016 года, в Карелии также произошла трагедия на воде — дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

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© МЧС РФ
Работа спасателей МЧС РФ по поиску пропавших на Ладожском озере подростков
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Происшествия
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