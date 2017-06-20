В Петербурге задержали напавшего на бойца Росгвардии на митинге 12 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В Петербурге задержан напавший на сотрудника ОМОН Росгвардии на несогласованной акции протеста 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГСУСК РФ.

Ранее на официальном сайте Росгвардии сообщалось, что во время блокирования участников несанкционированной акции сотрудник ОМОН получил удар в спину. В результате удара сотрудник ОМОН не пострадал только благодаря наличию средств защиты, при визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след удара острым предметом, предположительно, ножом, отмечало ведомство. Факт нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру. Данную информацию РИА Новости во вторник подтвердил представитель регионального управления Росгвардии.

"Вчера был задержан гражданин, ударивший кулаком сотрудника Росгвардии на митинге на Марсовом поле. Ножа в его руках в момент нападения не было", — сказал представитель управления СК по Петербургу, подчеркнув, что речь идёт именно о том случае, про который ранее сообщалось о нападении с ножом.

Ранее власти Петербурга не согласовали сторонникам Алексея Навального акцию 12 июня в центре северной столицы, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ был аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могли помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который проводился там же в это время.