К задержанным на акции 12 июня не применяли газ, заявили в ГУМВД Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области не применяло перцовый газ к задержанным в ходе несанкционированной акции 12 июня, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В понедельник в СМИ появилась информация, что в 33-м отделе полиции якобы был пущен газ в камеру, где находился один из задержанных на незаконном митинге.

Как заявил представитель ГУ МВД, 12 июня около 19.30 мск в 33-й отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин.

"С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство – перцовый газ. Незамедлительно группу граждан, в отношении которых составлялись протоколы об административном правонарушении за участие в несогласованном мероприятии, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, одна из доставленных самостоятельно вызвала "скорую помощь". Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало.

Власти Петербурга не согласовали сторонникам оппозиционера Алексея Навального акцию 12 июня в центре северной столицы, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ был аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могли помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который проводился там же в это время.