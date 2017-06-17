Под Петербургом "Ладу Калину" раздавило между двумя грузовиками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в автомобиле "Лада Калина", раздавленном между двумя грузовиками под Петербургом в субботу, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло около 15.30 мск на 8-м километре автодороги Юкки — Кузьмолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель самосвала Dongfeng совершил наезд на стоящий на светофоре автомобиль "Лада Калина".

"От удара автомобиль "Лада Калина" оказался зажатым между самосвалом Dongfeng и стоящим впереди грузовиком Volvo. В "Ладе" погибла водитель женщина 1982 года рождения и её пассажир мужчина 1984 года рождения", — сказал собеседник агентства.