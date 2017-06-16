Навальному сократили срок ареста

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу снизил срок ареста главы ФБК Алексея Навального с 30 до 25 суток за призывы к несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно протоколу, Навальный осуждён по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Его адвокаты настаивали, что нет доказательств того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУМВД, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован.

Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. В итоге в ходе несогласованной акции на Тверской приняли участие 4,5 тысяч человек, по данным полиции, около 150 были задержаны.