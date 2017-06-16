В Петербурге бойца ОМОН ударили ножом на несогласованной акции 12 июня

БАЛАШИХА (Московская область), 16 июн — РИА Новости. Бойца ОМОН в Санкт-Петербурге ударили ножом в спину на несогласованной акции протеста 12 июня, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"При подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец петербургского ОМОН получил удар ножом в спину", — сказал Меликов.

По его словам, только средства защиты позволили бойцу остаться невредимым.

Ранее власти Петербурга не согласовали сторонникам оппозиционера Алексея Навального акцию 12 июня в центре северной столицы, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могут помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который будет в это время там проводиться.