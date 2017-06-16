В петербургском парке нашли тело пропавшего младенца

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Следователи завели дело после смерти одномесячного ребенка, пропавшего в четверг с бабушкой в Юнтоловском парке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)… Была обнаружена женщина и тело ребенка", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рано утром в пятницу на территории парка была обнаружена женщина и тело ребенка. В настоящее время женщина госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, женщина была обнаружена в невменяемом состоянии, в овраге. По предварительным данным, она пыталась покончить с собой.