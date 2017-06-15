Пропавшую в Петербурге женщину с младенцем ищут 200 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Более 200 человек ищут пропавших на территории Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге женщину с грудным ребенком; к поиску также привлечены беспилотники, говорится в сообщении городского ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в полицию в четверг обратился мужчина, сообщивший, что днем около 13.00 часов его теща ушла в район Юнтоловского заказника с одномесячной девочкой. Сотрудники полиции начали розыск женщины и девочки.

По данным ГУМЧС, на 22.00 на месте собрана группировка сил, в том числе спасатели, сотрудники МВД по Приморскому району с кинологическими группами, а также добровольцы из числа поисковой службы отряда "Экстремум".

Кроме того, проводятся поиски с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Всего к поискам подключены от РСЧС 214 человек и 17 единиц техники, от МЧС 180 человек и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.