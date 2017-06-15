В Дагестане грузовик протаранил газопровод

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся в четверг днем с газопроводом в Табасаранском районе Дагестана, без газоснабжения в восьми населенных пунктах остались более 8,5 тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В трехстах метрах от населенного пункта Карагач грузовик врезался в газопровод диаметром 213 миллиметров. Нарушено газоснабжение 2,1 тысячи домов, в которых проживают более 8,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, газопровод перекрыт, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о наезде автомобиля "КамАЗ" на газопровод высокого давления в Табасаранском районе поступило в 11.30. В результате ЧП произошел разрыв шва газопровода. Утечка газа локализована перекрытием задвижки. В зону отключения попали восемь населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы ведут бригады Табасаранского района и "Газпром газораспределение Дагестан". Планируемое время завершения всех работ — к 17.00 четверга.

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