"Кировлес" потребовал взыскать с Навального более 16 миллионов рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Компания "Кировлес" требует взыскать более 16 миллионов рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева в качестве компенсации ущерба от совершенных хищений, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина.

По ее словам, суд уже принял иск к производству.

"В суд поступил иск "Кировлеса" с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня", — сказала пресс-секретарь.

Навальный по делу о хищениях в компании "Кировлес" получил пять лет условно, данные приговор в мае признан законным и обоснованным. По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось судом дважды: в ходе первого процесса Навальный также получил пятилетний условный срок, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.