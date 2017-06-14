В Петербурге сотрудника аграрного вуза поймали на получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Директор центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского аграрного университета (СПбГАУ) Дмитрий Кравцов задержан в среду сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в систематическом получении взяток, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 12 часов дня в своём кабинете при получении взятки в крупном размере сотрудниками УФСБ был задержан директор центра международной деятельности и международных проектов СПбГАУ Дмитрий Кравцов. Взятку Кравцов пытался получить от гражданина СНГ за приглашение его родственника на учёбу", — сказал собеседник агентства.

По информации источника, следственный отдел Пушкинского района управления СК РФ по Петербургу решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия должностным лицом) и об аресте Кравцова. Источник добавил, что следствие располагает данными о более чем 10 эпизодах преступной деятельности подозреваемого. При этом, как отметил источник, следствию известно, что поборы носили системный и массовый характер.

В пресс-службе управления ФСБ от комментариев отказались. Представитель управления СК отказался подтверждать информацию о задержании Кравцова.

Ранее, в ноябре 2016 года при получении взятки в 150 тысяч рублей был задержан начальник управления и развития капитального строительства СПбГАУ Израэль Глузман. В октябре 2016 года при получении взятки в 1,5 миллиона рублей был задержан начальник административно-правового управления вуза Руслан Магомаев. В ноябре 2015 года городское управление СК сообщало о задержании декана юридического факультета СПбГАУ Исабалы Зейналова и специалиста по учебно-методической работе Любови Мукановой, которые, по данным следствия, потребовали от двух студентов взятки в размере 200 тысяч рублей за не отчисление в связи с академическими задолженностями.

В ноябре 2016 года Министерство сельского хозяйства РФ уволило ректора СПбГАУ Сергея Широкова. Источник РИА Новости в вузе отметил, что работа по выявлению коррупционеров в учебном заведении продолжилась с помощью назначенного 1 февраля 2017 года нового ректора Евгения Жгулева.