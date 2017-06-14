Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к восьми годам колонии экс-директора ФСИН России Александра Реймера по делу об афере с электронными браслетами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Украдено было 1,23 миллиарда рублей.

"Признать Реймера виновным в мошенничестве, назначить ему наказание в виде восьми лет в колонии общего режима", — объявила судья Елена Аверченко.

Бывший начальник тюремной службы также лишен звания генерала и оштрафован на 800 тысяч рублей.