Бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал взыскать полмиллиона рублей с оппозиционера Алексея Навального и возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.
Навальный в материалах на своем сайте, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом.
По словам пресс-секретаря суда, бизнесмен также требует от ответчиков возместить его судебные расходы — чуть более 20 тысяч рублей.
Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 29 июня.