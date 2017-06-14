Бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал взыскать полмиллиона рублей с оппозиционера Алексея Навального и возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

"Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространённые в материале о (генеральном прокуроре Юрии) Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК", — уточнила Морозова.

Навальный в материалах на своем сайте, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом.

По словам пресс-секретаря суда, бизнесмен также требует от ответчиков возместить его судебные расходы — чуть более 20 тысяч рублей.

Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 29 июня.