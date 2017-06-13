Один из раненных в Кратове находится в состоянии средней степени тяжести

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при стрельбе в подмосковном Кратове находится в состоянии средней степени тяжести, второй переведен в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"Двое пострадавших: один переведен в МОНИКИ, один в состоянии средней степени тяжести находится в больнице", — отметили в министерстве.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.