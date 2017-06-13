Суд арестовал водителя Ferrari, обвиняемого в смертельном ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал обвиняемого в смертельном ДТП в Подмосковье водителя Ferrari, который скрылся с места происшествия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент произошел 21 мая на 40-м километре Минского шоссе. Водитель Ferrari, 24-летний житель Москвы, совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением 50-летнего жителя Калужской области. Полиция отмечает, что от удара Renault загорелся, его водитель и пассажир скончались от полученных травм. Водитель Ferrari скрылся с места происшествия, затем был объявлен в федеральный и международный розыск.

"Сегодня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство главного следственного управления ГУМВД России по Московской области в отношении 24-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и находящегося в международном розыске, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказала Петрова.

По ее словам, после того, как обвиняемого задержат, его отправят под арест на два месяца.