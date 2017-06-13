В Москве госпитализировали подростка, избитого мужчиной во время ссоры

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следователи СК России устанавливают обстоятельства избиения семнадцатилетнего подростка его знакомым при конфликте в Москве, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел ночью на 8 июня вблизи дома по 3-му Крутицкому переулку. В ссоре тридцатилетний мужчина избил знакомого подростка 2000 года рождения, пострадавшего госпитализировали. Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, но следователи СК РФ усмотрели в ситуации признаки покушения на убийство, из-за чего инициировали передачу дела из полиции в СК.

"В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения", — сказала Иванова.