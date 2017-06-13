Суд арестовал трех участников несогласованной акции оппозиции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Трое участников несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в Петербурге получили по 10 суток ареста, еще один оштрафован на тысячу рублей, сообщает в понедельник пресс-служба городского суда.
"В Дзержинский районный суд Петербурга поступили материалы в отношении 11 человек, задержанных 12 июня, обвиняемых в совершении административных правонарушений", — сказано в сообщении.
На данный момент рассмотрены материалы четырех человек — трое из них получили 10 суток ареста и выплатят штраф в 10 тысяч рублей, один приговорен к штрафу в тысячу рублей.
Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек.
По факту нападения на полицейского во время несогласованной акции возбуждено уголовное дело.