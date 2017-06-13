Суд арестовал трех участников несогласованной акции оппозиции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Трое участников несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в Петербурге получили по 10 суток ареста, еще один оштрафован на тысячу рублей, сообщает в понедельник пресс-служба городского суда.

"В Дзержинский районный суд Петербурга поступили материалы в отношении 11 человек, задержанных 12 июня, обвиняемых в совершении административных правонарушений", — сказано в сообщении.

На данный момент рассмотрены материалы четырех человек — трое из них получили 10 суток ареста и выплатят штраф в 10 тысяч рублей, один приговорен к штрафу в тысячу рублей.

Петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального подавал заявку в мэрию на проведение акции 12 июня с антикоррупционными лозунгами на Марсовом поле, городские власти предложили альтернативный вариант — перенести акцию в Удельный парк, но организаторы с таким предложением не согласились. После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, полиция начала задержание наиболее активных из них.

Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек.

По факту нападения на полицейского во время несогласованной акции возбуждено уголовное дело.