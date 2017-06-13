Суд признал Реймера виновным по делу об афере на три миллиарда рублей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу экс-директора ФСИН России Александра Реймера, обвиняемого в афере с электронными браслетами почти на три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград.

По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов, госзаказ они разместили без конкурса. На самом деле, отмечал прокурор, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%.

Реймер сам определил цену закупок, полагает следствие. К производству устройств, как считает прокурор, были привлечены заключенные. Продукция была низкого качества, уверен прокурор: устройства были неудобной формы и размера, аккумулятор быстро садился, сигнал срабатывал ложно, недостатки были и у программного обеспечения.