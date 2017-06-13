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Происшествия

Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

00:1513.06.2017
(обновлено: 00:39 13.06.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПолитик Алексей Навальный. Архивное фотоПолитик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы (что является повторным нарушением статьи КоАП), а также за неповиновение правоохранительным органам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток", — огласил решение судья.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.

Согласно протоколу, Навальный осуждён по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Его адвокаты настаивали, что доказательств того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального, нет. "В протоколе не указано место и время совершения администратиного правонарушения и не укзано, какое именно несанкционированное мероприятие он организовывал", — сказал адвокат Вадим Кобзев.

Адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда.

На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в ее беспристрастности. "Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать", — заявил Навальный в суде.

Полицейские задерживают участницу несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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День России у оппозиции: митинг на Сахарова и задержания на Тверской
"У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, мы уверены, что вы вынесете то решение, которое нужно сотрудникам полиции", — поддержал его адвокат Вадим Кобзев. Также его адвокаты пожаловались на отказ судьи перенести заседание на будний день, дав им время ознакомиться с материалами дела.

Пресс-служба полиции ранее сообщила, что Навальный, разместивший в интернете призывы переместиться с проспекта академика Сахарова, где прошло согласованное мэрией Москвы мероприятие оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан и на него составлены протоколы об административных правонарушениях. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией. Жена Навального заявила в понедельник в Twitter о его задержании в понедельник в подъезде дома.

Горожане и полицейские во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В мэрии заявили о 4 тысячах участников несанкционированной акции в Москве
Навальный обвиняется в "повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

Горожане и полиция во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член СПЧ: участники несанкционированной акции на Тверской устроили давку
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта.

Ранее члены президентского Совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.

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