В Санкт-Петербурге задержали 500 участников несанкционированного митинга

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк В Москве после несогласованной акции оппозиции задержали более 150 человек Полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За различные нарушения в отделы полиции доставлено 500 участников для разбирательства", — сказала Волк.

По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек.