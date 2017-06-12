Полиция задержала Навального

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный задержан за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам, сообщили в ГУ МВД.

"Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы — на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд для принятия решения", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

Отмечается, что протоколы будут составлены по статьям "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП), "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

Ранее жена Навального заявила в Twitter о его задержании в подъезде дома. Накануне блогер призывал перенести согласованную властями Москвы акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. В мэрии подчеркнули, что подобные призывы являются провокацией.