Все дороги в месте проведения спецоперации в Кратово перекрыты

КРАТОВО (Московская область), 10 июн — РИА Новости. Все дороги в месте проведения спецоперации и дома, где жил "кратовский стрелок", оцеплены полицией и перекрыты, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Движение перекрыто как для автомобилей, так и для пешеходов. Все автомобили, пытающиеся проехать по близлежащим улицам, разворачиваются и едут обратно. Сильных пробок из-за этого не наблюдается.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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