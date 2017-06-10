В Кратово в перестрелке при штурме ранен боец ОМОНа

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудник подмосковного ОМОНа Росгвардии был легко ранен во время спецоперации по захвату мужчины устроившего стрельбу в Кратово, помощь оказали на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудник подмосковного ОМОН получил лёгкое ранение. Помощь была оказана на месте и жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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