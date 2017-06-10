Полицейские нашли "кратовского стрелка" и пытаются его обезвредить

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого в стрельбе в подмосковном Кратово, принимаются все меры для его обезвреживания, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время сотрудниками полиции установлено местоположение подозреваемого. Сотрудники полиции и Росгвардии принимают все меры для его обезвреживания", — сообщила Волк.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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