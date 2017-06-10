"Кратовский стрелок" оказался бывшим сотрудником МЧС

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Кратово, является бывшим сотрудником МЧС, его зовут Игорь Зенков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Его зовут Игорь Зенков, он бывший сотрудник МЧС", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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