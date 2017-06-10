При стрельбе в подмосковном Кратово погибли три человека, двое ранены

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли и двое госпитализированы после стрельбы в подмосковном Кратово, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее о гибели трех человек и ранении двух РИА Новости сообщал источник в правоохранительных органах.
"Три человека, по предварительным данным, погибли, еще двое госпитализированы. Спецоперация продолжается", — сказала Петрова.
В субботу мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Стрелок сбежал из оцепленного дома в лес. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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