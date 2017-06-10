В ходе операции по задержанию "кратовского стрелка" ранен правоохранитель

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В ходе операции по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по людям в подмосковном поселке Кратово, легкое ранение получил один из правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома, где укрывался стрелок.

"На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей", — сказал собеседник агентства.

В субботу житель подмосковного поселка Кратово открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома. Сообщалось о трех пострадавших. Фокина также сообщала, что пострадавшая в результате стрельбы женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи.

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