Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок" сбежал из дома, в котором забаррикадировался, силовики прочесывают лес, где он может укрываться, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.

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