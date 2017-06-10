В Петербурге не смог взлететь самолет "ЮТэйр"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Самолет Boeing 735 авиакомпании "ЮТэйр", приняв пассажиров на борт и начав движение по взлетной полосе, не смог вылететь из Санкт-Петербурга в Москву по технической причине, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" уже вышел на взлетную полосу, начал разгон, но затем остановился. По данным СМИ, у самолета не открылись закрылки, пассажиров попросили покинуть самолет.

"По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда. Пассажиров отправят другим рейсом "ЮТэйр" и рейсами других авиакомпаний", — сообщил собеседник агентства.

Самолет Boeing 735 авиакомпании "ЮТэйр" должен был вылететь из Петербурга в Москву в субботу в 10.20, сейчас на табло аэропорта "Пулково" время вылета указано 15.00 мск.