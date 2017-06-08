В Петербурге руководителя и директора саентологов заключили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест руководителя и исполнительного директора организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", задержанных по делу о незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Сотрудники ФСБ во вторник провели обыски и задержания в офисе организации на улице Бабушкина. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе".

Ранее сообщалось, что в среду Невский районный суд арестовал до 5 августа начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера организации Сахиба Алиева. Ходатайство об аресте помощницы Терентьевой Констанции Есаулковой суд рассмотрит 9 июня.

"Невский районный суд вынес постановления об аресте Шуриновой и Мацицкого до 5 августа", — сказала Лебедева.

Как говорилось в оглашенном в среду в суде ходатайстве об аресте обвиняемых, Шуринов являлась исполнительным директором организации, Мацицкий — её руководителем. Именно Мацицкий, по версии следствия, контролировал распределение поступающих денежных средств. Следователям удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в ходатайстве следователя названа экстремистской организацией, поскольку её члены в своей деятельности руководствуются, в том числе, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.