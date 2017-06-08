США
8.068 июня10:20МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

МАК опроверг выводы Варшавы о крушении Ту-154 под Смоленском

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (487)
09:3808.06.2017
(обновлено: 10:00 08.06.2017)
027841
© Фото предоставлено МАКОбломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 годуОбломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году
© Фото предоставлено МАК

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета представила окончательный отчет о катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2011 году, через год после катастрофы. Однако до сих пор Варшава периодически делает заявления, опровергающие выводы международного расследования. Новую порцию таких заявлений в интервью РИА Новости опроверг председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

В отделе исследования информации параметрических и звуковых регистраторов МАК
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
МАК рассказал о причинах крушения Ту-154 под Смоленском
Самолет Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек, все они погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Теория взрыва

Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском, архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мнение: у катастрофы с самолетом Леха Качиньского есть "обратная сторона"
В апреле  вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. В них говорилось о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

Как подчеркнул Морозов, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием.

Основная причина катастрофы, напомнил он, — столкновение самолета с деревом, которое привело к его разрушению.

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — добавил председатель комиссии.

© Фото предоставлено МАКОбломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году
© Фото предоставлено МАК
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

"Исчезнувшие" секунды

Также польская сторона в сентябре 2016 года выступила с "сенсационным" заявлением о том, что с записи на параметрических бортовых самописцах (на Ту-154 их было два — штатный и эксплуатационный польский) пропали последние секунды.

Траурные мероприятия, посвященные авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
"Третье лицо" России: Варшава отыскала нового виновника катастрофы Ту-154
Расшифровка второго самописца проходила в Польше.

"Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — объяснил Морозов.

Что касается штатного самописца, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи. С ней можно познакомиться и сегодня на сайте комитета.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". При этом пять секунд – это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — подчеркнул председатель комиссии.

© Фото предоставлено МАКСломанная береза с фрагментами крыла польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году
© Фото предоставлено МАК
Сломанная береза с фрагментами крыла польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

Вины диспетчеров нет

Ярослав Качиньский почтил память погибших в 2010 году в результате катастрофы правительственного самолета Ту-154
© REUTERS / Kacper Pempel
"Рука Москвы" как главный аргумент в политических спорах в Польше
Также польская комиссия вновь возложила вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.

Польский экипаж, как рассказал Морозов, предупредили о несоответствии метеоусловий на смоленском аэродроме для посадки.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", — указал он.

Однако, по словам Морозова, экипаж продолжил снижение ниже установленной высоты 100 метров без уведомления группы руководства полетами.

На месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Авиакатастрофа самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
"В соответствии с АИП России (сборниками аэронавигационной информации — ред.), по правилам которого должен был проходить данный международный нерегулярный рейс по перевозке пассажиров, командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки с возложением на себя полной ответственности за принятое решение", — заключил председатель комиссии.

Он подчеркнул, что это согласуется с общепринятой мировой практикой.

Читайте полный текст интервью с Алексеем Морозовым >>

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Прибытие в Вавель машин специальных медслужб для эксгумации тел Качиньских
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена