МАК опроверг выводы Варшавы о крушении Ту-154 под Смоленском

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета представила окончательный отчет о катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2011 году, через год после катастрофы. Однако до сих пор Варшава периодически делает заявления, опровергающие выводы международного расследования. Новую порцию таких заявлений в интервью РИА Новости опроверг председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Самолет Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек, все они погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Теория взрыва

В апреле вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. В них говорилось о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

Как подчеркнул Морозов, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием.

Основная причина катастрофы, напомнил он, — столкновение самолета с деревом, которое привело к его разрушению.

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — добавил председатель комиссии.

© Фото предоставлено МАК Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году © Фото предоставлено МАК Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

"Исчезнувшие" секунды

Также польская сторона в сентябре 2016 года выступила с "сенсационным" заявлением о том, что с записи на параметрических бортовых самописцах (на Ту-154 их было два — штатный и эксплуатационный польский) пропали последние секунды.

Расшифровка второго самописца проходила в Польше.

"Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — объяснил Морозов.

Что касается штатного самописца, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи. С ней можно познакомиться и сегодня на сайте комитета.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". При этом пять секунд – это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — подчеркнул председатель комиссии.

© Фото предоставлено МАК Сломанная береза с фрагментами крыла польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году © Фото предоставлено МАК Сломанная береза с фрагментами крыла польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году

Вины диспетчеров нет

Также польская комиссия вновь возложила вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.

Польский экипаж, как рассказал Морозов, предупредили о несоответствии метеоусловий на смоленском аэродроме для посадки.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", — указал он.

Однако, по словам Морозова, экипаж продолжил снижение ниже установленной высоты 100 метров без уведомления группы руководства полетами.

"В соответствии с АИП России (сборниками аэронавигационной информации — ред.), по правилам которого должен был проходить данный международный нерегулярный рейс по перевозке пассажиров, командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки с возложением на себя полной ответственности за принятое решение", — заключил председатель комиссии.

Он подчеркнул, что это согласуется с общепринятой мировой практикой.

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