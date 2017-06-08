МАК: следов воздействия взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая в 2010-2011 годах занималась расследованием катастрофы разбившегося под Смоленском польского Ту-154М, не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ, подтвердил в интервью РИА Новости председатель комиссии Алексей Морозов.

"Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", — заявил Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе.

Морозов также рассказал, что никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М, о котором говорят польские эксперты, не было.

По данным МАК, на судне было два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Морозов отметил, что расшифровкой АТM-QAR занимались польские эксперты.

"Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — рассказал председатель комиссии МАК.

По словам Морозова, расшифровка штатного защищенного параметрического самописца содержится в отчете МАК в полном объеме.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными- недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.