Житель Приамурья получил ожоги 80% тела, пытаясь вскрыть бочку с топливом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн — РИА Новости. Житель Амурской области пытался с помощью газового резака вскрыть старую металлическую бочку, в которой хранилось топливо, в результате с ожогами 80% тела мужчину доставили в больницу, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

ЧП произошло в среду вечером во дворе частного дома в городе Благовещенск, пострадавший мужчина 1972 года рождения.

"(Мужчина) пытался разрезать металлическую емкость объемом 200 литров, произошел хлопок скопившихся в ней газов, на мужчине загорелась верхняя одежда. Находившийся рядом с мужчиной приятель ее потушил. Пострадавший получил термические ожоги 80% кожного покрова тела, мужчина находится в ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы",- сообщает центр.

На место выезжали три спасателя центра, они проверили частный двор, чтобы не допустить дальнейшего возгорания или вспышки газов от металлической емкости. Причина происшествия — нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.