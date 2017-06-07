В Петербурге проверят клиники после смерти балетмейстера "Мариинки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду начал проверку клиники, где оказывали стоматологические услуги скончавшемуся балетмейстеру-репетитору Мариинского театра Сергею Вихареву, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Альберт Измайлов.

Ранее сообщалось, что управление СК по Петербургу проводит доследственную проверку после смерти Вихарева 2 июня во время стоматологических процедур в медклинике.

"Сегодня мы издали приказ о проведении проверки клиники. После его согласования в городской прокуратуре наши специалисты выйдут на объект", — сказал Измайлов.

В Мариинском театре Вихарев реконструировал балеты "Спящая красавица", "Баядерка", "Пробуждение флоры", "Карнавал", "Петрушка", являлся постановщиком танцев в опере "Жизнь за царя".

Также поставил балет "Леда и Лебедь" на музыку Густава Малера на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург, 1995) и балетные сцены в опере "Джоконда" Амилькаре Понкьелли в генуэзском театре Карло Феличе (Италия, 1997). Осуществил постановку балетов Михаила Фокина "Шопениана", "Половецкие пляски", балетной труппе Нихон академии балета/NBA Ballet (Токио, 2007).

В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года "Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009). В миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа "Раймонда" (2011).