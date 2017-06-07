В Петербурге суд арестовал первую фигурантку по делу саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в среду санкционировал арест 38-летней Анастасии Терентьевой — первой из пяти задержанных по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сотрудники ФСБ во вторник провели обыски и задержания в офисе организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" на улице Бабушкина. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе". Невский районный суд Петербурга в среду рассматривает ходатайства об аресте задержанных.

"Суд полагает заявленное следователем ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению", — огласила судья Татьяна Михайлова.

Фото- и видеосъемка процесса была запрещена. Защита приобщила к делу документы о праве собственности Терентьевой на недвижимость, где она могла бы отбывать домашний арест. Также были приобщены ее положительная характеристика с места работы и медицинские документы, свидетельствующие о ее тяжелых заболеваниях. Кроме того, защитники просили отпустить фигурантку под залог в 1 миллион рублей.

Сама фигурантка назвала чрезмерным требование арестовать ее и заявила о готовности содействовать следствию.

Как заявил в суде следователь, с 2013 по 2016 год организация получила за оказание своих услуг более 276 миллионов рублей. Он также отметил, что в обязанности Терентьева входил контроль за поступлением денег в организацию. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в ходатайстве следователя называется экстремистской организацией, потому что ее члены в своей деятельности руководствуются, в том числе, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

В среду суд намерен рассмотреть ходатайства об аресте еще двух фигурантов дела, а оставшихся двух — в четверг.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.