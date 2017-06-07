СК выясняет обстоятельства смерти балетмейстера-репетитора Мариинки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти балетмейстера-репетитора Мариинского театра Сергея Вихарева во время оказания стоматологических услуг, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вихарев скончался 2 июня на 56-м году жизни. Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся 8 июня.

"Следственными органами Следственного комитета России по С.-Петербургу проводится доследственная проверка по факту наступления смерти 2 июня 2017 года во время оказания стоматологических услуг в одной из медицинских клиник Санкт-Петербурга балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева",- говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти.

В Мариинском театре Вихарев осуществил реконструкции балетов "Спящая красавица", "Баядерка", "Пробуждение флоры", "Карнавал", "Петрушка", являлся постановщиком танцев в опере "Жизнь за царя" (режиссер — Дмитрий Черняков).

Также поставил балет "Леда и Лебедь" на музыку Густава Малера на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург, 1995) и балетные сцены в опере "Джоконда" Амилькаре Понкьелли в генуэзском театре Карло Феличе (Италия, 1997). Осуществил постановку балетов Михаила Фокина "Шопениана", "Половецкие пляски", балетной труппе Нихон академии балета/NBA Ballet (Токио, 2007).

В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года "Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009). В миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа "Раймонда" (2011).