В Ленинградской области от переохлаждения скончалась девушка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку по факту смерти 18-летней девушки; предполагаемой причиной смерти стало переохлаждение, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным ведомства, 18-летняя девушка скончалась 5 июня в машине скорой помощи при доставлении в больницу в городе Кировске.

"Установлено, что погибшая вела асоциальный образ жизни, употребляла спиртные напитки, а также наркотические средства, ранее до достижения 18-летенго возраста состояла на учете в ОДН. Девушка была обнаружена около гаражей в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области прохожим, который вызвал скорую помощь. Предполагаемая причина смерти – переохлаждение", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.