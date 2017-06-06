ФСБ обыскивает офис саентологов в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сотрудники петербургского УФСБ проводят обыски в помещениях "Саентологической церкви Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости ​представитель ведомства.

"Обыски ведутся в рамках расследования уголовного дела по статьям "незаконное предпринимательство", "возбуждение ненависти или вражды", а также "организация экстремистского сообщества", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие ведет следственная служба регионального управления ведомства. В настоящее время обыски проходят в офисе саентологов на улице Бабушкина.

В конце июня 2016 года Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации Саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу и пришло к выводу, что фактическая деятельность Саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.