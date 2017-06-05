Специалисты выясняют причины массовой гибели тюленей в Белом море
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Онежское Поморье" выясняют причины массовой гибели ластоногих в Белом море, сообщил в понедельник нацпарк.
Инспектор нацпарка обнаружил 34 погибших гренландских тюленя, 2 нерпы и одного моржа в середине мая на побережье Белого моря.
"Информация о произошедшем немедленно была передана в Совет по морским млекопитающим и в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН). Отобранные образцы тканей погибших животных будут отправлены специалистам для установления причины массовой гибели морских млекопитающих. Одна из возможных гипотез – эпизоотия (чума плотоядных)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на побережье были медведи, поэтому не исключено, что погибших животных было больше.
Среди погибших ластоногих зафиксирован атлантический подвид моржа, который занесен в Красную книгу.
"Встреча моржа в Белом море – большая редкость. Несколько столетий назад беломорская популяция атлантического подвида моржа была истреблена интенсивным промыслом. К нашему времени от некогда обычного для Белого моря зверя остались только воспоминания в виде отдельных географических названий (остров Моржовец, Моржовецкая Салма). Заходы их в северную часть Белого моря чрезвычайно редки", — отмечается в сообщении.
Нерпенка-"второгодника" Крошика после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала выпустили в его родные воды Ладожского озера.
Биологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже десять лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани исчезновения.
Нерпы выкармливают своих детенышей на льду. Из-за изменения климата зимы стали короче и не столь "ледовиты". Самки не успевают выкормить потомство, щенки преждевременно отрываются от них и оказываются на берегу, где их находят люди.
Чтобы малыш нерпы выжил в холодной воде, самка должна его раскормить до 40 килограммов, если детеныш весит всего десять — он очень быстро погибает.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается не только спасением животных, но и их адаптацией к родной водной среде, учит их выживать в естественных условиях. За десять лет работы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев выходили почти 100 животных.
Нерпа Крошик — мировой рекордсмен: это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал на реабилитацию в центр, его вес был всего четыре килограмма. Обычно нерпы даже при рождении весят больше.
Именно из-за того, что Крошик очень мало времени провел с матерью, он оказался первым "сложным" воспитанником центра. После прохождения полного курса реабилитации в 2016 году он не захотел покинуть людей.
Биологам пришлось оставлять Крошика в реабилитационном центре на "второй год" и заново учить самостоятельной охоте — нерпа начала требовать, чтобы ее кормили люди.
Вторая попытка вернуть Крошика в родные воды Ладожского озера прошла 22 мая.
На спину Крошику приклеили яркую метку, которая позволит до ближайшей линьки отслеживать перемещение животного вдоль береговой линии.
Биологи долго наблюдали за поведением Крошика на воле и уехали только тогда, когда нерпа окончательно скрылась из вида.