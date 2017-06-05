Специалисты выясняют причины массовой гибели тюленей в Белом море

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Онежское Поморье" выясняют причины массовой гибели ластоногих в Белом море, сообщил в понедельник нацпарк.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Евгений Буторин 10 интересных фактов о байкальской нерпе

Инспектор нацпарка обнаружил 34 погибших гренландских тюленя, 2 нерпы и одного моржа в середине мая на побережье Белого моря.

"Информация о произошедшем немедленно была передана в Совет по морским млекопитающим и в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН). Отобранные образцы тканей погибших животных будут отправлены специалистам для установления причины массовой гибели морских млекопитающих. Одна из возможных гипотез – эпизоотия (чума плотоядных)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на побережье были медведи, поэтому не исключено, что погибших животных было больше.

Среди погибших ластоногих зафиксирован атлантический подвид моржа, который занесен в Красную книгу.

"Встреча моржа в Белом море – большая редкость. Несколько столетий назад беломорская популяция атлантического подвида моржа была истреблена интенсивным промыслом. К нашему времени от некогда обычного для Белого моря зверя остались только воспоминания в виде отдельных географических названий (остров Моржовец, Моржовецкая Салма). Заходы их в северную часть Белого моря чрезвычайно редки", — отмечается в сообщении.